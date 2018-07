Fabio Rovazzi nel nuovo show di Fiorello? Spunta l’indiscrezione

Fabio Rovazzi con Fiorello in tv?

A pochi giorni dall’uscita del singolo “Faccio quello che voglio”, arriva l’annuncio: Fabio Rovazzi potrebbe comparire nel nuovo show di Fiorello, in onda su Raiuno nella prossima stagione televisiva.

Del programma condotto dallo showman siciliano, per ora, si sa solo che andrà in onda dal 19 novembre al 10 dicembre, che si snoderà in 4 puntate in onda il lunedì sera e che ci saranno diversi ospiti appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo. Beh, secondo un’indiscrezione riportata da Blogo, sembra che nella rosa degli ospiti ci sarà anche Rovazzi.

Per il personaggio tanto amato dai giovani sarebbe, sicuramente, una bella opportunità televisiva. Non molto tempo fa lo stesso cantante ha parlato del suo rapporto con la tv, ancora non ben delineato. Ha dichiarato di vedersi bene ad Amici e chissà se Maria coglierà al volo questo appello. Senza dubbio, però, lo show di Fiorello sarebbe un bel trampolino di lancio televisivo per Fabio Rovazzi.

Il cantante di Andiamo a comandare già è apparso in tv in programmi come Quelli che il calcio, ma per ora ha avuto più fortuna con la musica e con il cinema (nel film Il Vegetale di Gennaro Nunziante). Non resta che attendere conferme da parte della Rai e del diretto interessato.