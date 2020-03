Coronavirus, Fabio Testi riceve un video del figlio da Shangai al Gf Vip

Tutto pronto per la prossima puntata del Grande Fratello Vip, in onda stasera, lunedì 2 marzo 2020, in prima serata su Canale 5. Di seguito trovate tutte le anticipazioni quindicesimo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti.

Grande Fratello Vip, anticipazioni prossima puntata: Antonella Elia vs Valeria Marini

Nel corso dell’ultima settimana, l’antipatia reciproca tra Antonella Elia e Valeria Marini ha scosso gli animi nella Casa di “Gf Vip”. Le due sono state protagoniste di momenti controversi di cui si discuterà domani sera, riusciranno a chiarire una volta per tutte?

Grande Fratello Vip, anticipazioni prossima puntata: il video da Shangai per Fabio Testi

Lunedì scorso, quando i “vipponi” sono venuti a conoscenza di quanto accade nel mondo in merito al “Coronavirus” Fabio Testi ha manifestato grande preoccupazione per il figlio che vive dall’altro lato del mondo. E proprio da Shanghai arriva un video-sorpresa per l’attore. Testi jr lavora infatti a , Shangai, distante circa 850 km da Wuhan e dall’epicentro del virus, in un ristorante, il Funk A Deli, ed è uno dei tre figli avuti da Testi con la stilista spagnola Lola Navarro, in questi giorni in Spagna. "In questo momento non intende rientrare in Italia - ha fatto sapere il suo agente al Corriere di Verona - Si è diffusa una fake news sul fatto che fosse bloccato in Cina. Lo stesso Grande Fratello ci ha contattati per capire se il ragazzo fosse in una situazione “pericolosa”, di modo da fare uno strappo alla regola e avvertire suo padre, ma abbiamo spiegato che è tutto okay".

Ma non è finita qui. Durante le prove del programma Alfonso Signorini si è collegato con la Casa e ha comunicato ai concorrenti che “Grande Fratello Vip” si allunga fino a lunedì 27 aprile 2020, diventando così la più lunga delle edizioni vip. Inoltre, gli inquilini della Casa di Cinecittà sono stati aggiornati sugli ultimi sviluppi del caso “Coronavirus”.