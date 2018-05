Fabrizio Corona telefona e insulta Alda D’Eusanio: imbarazzo in diretta tv

Fabrizio Corona è tornato a far sentire letteralmente la sua voce. Lo ha fatto ieri sera in tv a ‘Stasera Italia’, nuovo talk show di politica e attualità in onda su Rete 4, quando ha telefonato in studio per rivolgere poche ma pesanti parole ad Alda D’Eusanio.

Nella puntata condotta da Giuseppe Brindisi si parlava proprio dell’ex re dei paparazzi, da poco autorizzato dal tribunale a utilizzare i social network e a rilasciare interviste, della sua vicenda giudiziaria, del suo passato privato e professionale.

Corona, però, non ha apprezzato il modo in cui si stava trattando l’argomento, soprattutto in riferimento ad Alda D’Eusanio. Evidentemente arrabbiato, ha quindi chiamato in diretta e, collegato il microfono al vivavoce del telefono, è esploso con un “Alda D’Eusanio mi ha leccato il c*** per 5 anni”.

Fabrizio Corona in collegamento telefonico rivolge parole molto forti ad Alda D'Eusanio#staseraitalia pic.twitter.com/ZDKgVHjCpZ — Stasera Italia (@StaseraItalia) 17 maggio 2018





Pronta la replica della D’Eusanio: “Guarda ciccio, io non ti ho mai leccato nulla perché mi hai sempre fatto schifo, nel vero senso della parola. Devo usarlo questo termine. Il fatto che io dica che tu sei un personaggio negativo non ti dà alcun diritto di mancare di rispetto alle persone. È questo ciò che ha fatto di te un personaggio negativo. Hai mancato di rispetto a tua madre, a tuo padre, a tuo figlio e alle tue donne”.

A quel punto il conduttore, credendolo ancora la telefono, ha detto a Corona che gli avrebbe dato il diritto di replicare solo se avesse usato termini più consoni, ma era già troppo tardi: chiamata interrotta. Nessuna controreplica: quello che aveva da dire, lo ha detto.