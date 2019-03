Corona arrestato in casa a Milano, non avrebbe fatto commenti alla vista dei poliziotti

Fabrizio Corona torna in carcere. Sono stati gli agenti della questura di Milano a notificare all'ex re dei paparazzi il decreto del tribunale di sorveglianza Milano che ha sospeso l'affidamento terapeutico con cui ha potuto lasciare San Vittore. Alla vista dei poliziotti Corona, che si trovava nel suo appartamento in centro, non avrebbe fatto commenti. Per lui, assistito dall'avvocato Ivano Chiesa, si riaprono le porte del carcere milanese.

La decisione di sospendere il regime di affidamento terapeutico sarebbe stata presa dal giudice Simone Luerti in seguito alle violazioni che Corona avrebbe commesso infrangendo le diverse restrizioni che doveva rispettare dopo i numerosi guai giudiziari. A fine febbraio il magistrato del tribunale di sorveglianza Simone Luerti aveva diffidato l'ex "Re dei paparazzi": gli aveva imposto di non lasciare più la Lombardia per serate e programmi televisivi fino al 30 marzo. Secondo l'accusa Corona avrebbe commesso una serie di violazioni delle disposizioni e ciò avrebbe dimostrato la sua "colpevole ed eccessiva superficialità". L'ex agente fotografico era uscito di galera un anno e un mese fa, precisamente lo scorso 21 febbraio 2018. ​