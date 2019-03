Fabrizio Corona torna in carcere. L'ex re dei paparazzi è stato prelevato dalla sua abitazione nel pomeriggio di lunedì 25 marzo, come riportato dal dal 'Corriere della Sera' in un articolo di Giuseppe Guastella. Il magistrato di sorveglianza Simone Luerti, infatti, ha sospeso l'affidamento terapeutico che gli era stato concesso per curarsi dalla dipendenza psicologica dalla cocaina.

Secondo quanto trapelato la decisione del magistrato sarebbe legata alle violazioni che Corona avrebbe commesso negli ultimi mesi, infrangendo le disposizioni che gli aveva imposto il tribunale di sorveglianza. Ora sarà lo stesso tribunale a decidere, nelle prossime settimane, se revocare l'affidamento. L'ultima apparizione dell'ex fotografo risale a domenica 24 marzo quando era apparso in tv su La 7 a "Non è l'Arena" di Massimo Giletti.