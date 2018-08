Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione (e la risposta sui social)

Fervono i preparativi per il cast del Grande Fratello Vip e le indiscrezioni che si susseguono numerose promettono la messa a punto di un’edizione a dir poco appassionante per gli amanti del genere.

L’ultima in ordine di tempo è quella del settimanale Oggi che indica Fabrizio Corona tra coloro che, pur non entrando nella rosa dei concorrenti, potrebbero avere un ruolo determinante per la riuscita del programma condotto da Ilary Blasi.

L’ex re dei paparazzi ha interrotto da poco con la sua relazione con la compagna Silvia Provvedi, probabile partecipante del reality, e proprio questa situazione potrebbe essere determinante perché sia chiamato ad irrompere in tv per chiarimenti o, magari, tentativi di riconciliazione.

“Fabrizio Corona potrebbe avere un ruolo centrale al prossimo Grande Fratello Vip. Dovrebbe interpretare il ruolo del fidanzato ancora innamorato della sua ex (?)”, si legge sul settimanale: “L’irrequieto Corona non sarà un concorrente ma farà delle sporadiche irruzioni nella Casa più spiata d’Italia allo scopo di riconquistare il cuore della sua Silvia. Quest’ultima, nel frattempo, sta vivendo a mezzo stampa un flirt con Benjamin Mascolo. Tutta una fiction messa in piedi da Fabrizio e il suo staff?”.

Corona al GF Vip? La risposta di Gabriele Parpiglia

Poco dopo la diffusione dell'indiscrezione, Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale Chi, ma soprattutto grande amico di Corona e autore del reality show in partenza da settembre, ha smentito la voce con una storia Instagram.

“Nessuna domanda ma una speranza. Fabrizio Corona al GF Vip”, ha scritto un follower a Parpiglia che ha risposto con un netto “nessuna!”, senza dare alcun adito a probabili improvvisate televisive.

Nella stessa ‘sede’ social, il giornalista ha confermato ancora la fine della storia tra Corona e Provvedi: quest’ultima avrebbe un nuovo fidanzato (“Spero trovi la felicità anche lei, se lo merita”) e pure lui sembra adesso sereno con la giovane modella Zoe Cristofoli.