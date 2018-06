Fabrizio Corona va a Non è l’arena, ma Giletti invita in studio dei "pezzi forti"

Questa sera, alle 20,30, su La7, Fabrizio Corona sarà il super ospite di Massimo Giletti, nel salotto di Non è l’arena. L’ex paparazzo dei vip ripercorrerà le sue vicende giudiziarie, parlerà della sua vita, delle sue cadute, dei dolori, del denaro. Commenterà la lettera firmata da Don Mazzi, pubblicata sul Corriere della Sera.

“Ogni volta che guardo in faccia alla realtà, la combatto – ha detto Corona nel video di presentazione dell’intervista – vivo quello che succede, ma ogni volta, come è successo già per 4 volte, mi rialzo e divento più forte di prima”.

Fabrizio Corona da Giletti: gli altri ospiti

Fabrizio Corona non sarà l'unico ospite dell'ultima puntata di Non è l’arena: dopo un primo dialogo con Giletti, infatti, al talk show parteciperanno anche Alessandro Cecchi Paone, Giampiero Mughini, Nunzia De Girolamo, Clemente Mastella, Francesca Barra e l’avvocato di Corona Ivano Chiesa.

Nello studio del programma di La7, insomma, potrebbe davvero succedere di tutto. L’ultima puntata stagionale di Non è l’arena è un appuntamento da non perdere.