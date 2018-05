Corona contro tutti a Verissimo, la Toffanin perde le staffe: "Fabrizio basta. Chiedo scusa"

L'ultima puntata di Verissimo di questa stagione tv è stata piena di ospiti speciali. Secondo, nella scaletta di Silvia Toffanin, è stato Fabrizio Corona, personaggio più atteso nel sabato pomeriggio di Canale 5. Alla sua prima intervista televisiva dopo il carcere, l'ex paparazzo dei vip ha ripercorso i suoi anni di carcere e, in particolare, si è soffermato sul quarto arresto, definendo il tornare in carcere come un "tornare all'inferno".

Fabrizio Corona e gli anni del carcere

Dettaglio dopo dettaglio, Corona ha ripercorso gli ultimi mesi e ha elogiato più volte Silvia Provvedi che, nonostante la sua giovane età ha saputo stargli accanto, anche quando è arrivato il quarto arresto, con lei presente. "Vedi una ragazzina di 22 anni che trattiene le lacrime, che riesce a trattenere il dolore in una situazione del genere", sono state le parole di Corona. A proposito della sera dell'arresto, Fabrizio Corona ha anche sottolineato come ci sia stata intesa con la Provvedi fino all'ultimo: "Nonostante tutto siamo anche riusciti a fare l'amore", ha dichiarato l'ex fotografo dei vip.

Fabrizio Corona, il ricordo del papà e Nina Moric

A Verissimo Fabrizio Corona ha ricordato anche il papà Vittorio Corona e gli ultimi, emozionanti, indimenticabili attimi della sua vita: "Mi ha guardato - ha raccontato - mi ha sorriso, l'abbiamo visto gli ultimi 5 minuti prima che spirasse, ma non sono mai riuscito ad andarlo a trovare al cimitero". Poi su Nina Moric e sulle apparizioni dell'ex moglie al Gf ha detto: "Dopo questa trasmissione televisiva non le risponderò mai più al telefono. E' pietosa".

Fabrizio Corona e Silvia Toffanin: un battibecco continuo

Ma a scaldare l'atmosfera sono stati soprattutto i battibecchi nati a Verissimo tra Fabrizio Corona e Silvia Toffanin. La conduttrice ha tirato fuori tutta la sua grinta per cercare di arginare l'ospite che aveva da ridire su tutti (Barbara D'Urso, Nina Moric, Alda D'Eusanio, Luigi Favoloso, più volte difinito da Corona "quello"): "Corona basta. Devi avere rispetto. Chiedo scusa a tutti coloro che si sentono offesi - ha precisato ad un certo punto la conduttrice - scusa a Barbara D'Urso che è una professionista e una mia amica, ad Alda d'Eusanio, a Nina Moric".

Fabrizio Corona, Silvia Provvedi e la dichiarazione su Belen Rodriguez

Il clima si è un po' addolcito quando Corona è passato a parlare di Silvia Provvedi e di Belen Rodriguez. Su quest'ultima ha apertamente detto: "E’ stata la storia più importante della mia vita. Più di un matrimonio, più di Nina. Un amore folle e spericolato, diverso da quello con Silvia Provvedi”. Nel suo futuro, però, Corona vuole solo "la sua Silvia": "Quello che ho provato per Silvia non l'ho mai provato prima. Non è una storia finita o in pausa però se le chiedessi di sposarmi, in questo momento, mi direbbe di no. Ma se mi impegno ci riesco e farò di tutto. Sono ancora innamorato di lei e sto cercando di riconquistarla", ha detto alla Toffanin Corona.