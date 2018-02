‘Fabrizio De André - Principe Libero’: anticipazioni della seconda parte del film su Rai Uno

Per gli oltre 6 milioni di telespettatori che ieri hanno guardato la prima parte del film ‘Fabrizio De André - Principe Libero’, l’appuntamento con la seconda puntata risulta imperdibile.

Dopo il successo clamoroso registrato ieri in termini di share (qui i dati), si prevede un altro ottimo risultato la parte finale della storia sulla vita del grande cantautore genovese, interpretato da Luca Marinelli nel ruolo di Faber e da Valentina Bellé in quello di Dori Ghezzi.

In onda in prima serata su Rai Uno, questa sera, 14 febbraio 2018, la seconda e ultima parte riprenderà dalla fine del suo matrimonio con Enrica Rignon, madre del figlio Cristiano, l’inizio della sua storia d’amore con Dori Ghezzi, i continui e sempre più numerosi successi professionali ma anche i momenti di grande difficoltà, come il rapimento suo e della moglie in Sardegna nel 1979 .

Coprodotto da Rai Fiction e Bibi Film, distribuito in USA da Rai Com, scritto da Francesca Serafini e Giordano Meacci e diretto da Luca Facchini, le due puntate da 100 minuti sono state anche trasmesse nelle sale lo scorso gennaio.

Nel cast anche Ennio Fantastichini (Giuseppe De André, il padre di Faber), Elena Radonicich (Enrica Rignon, prima moglie di Fabrizio De Andrè e madre di Cristiano De Andrè), Davide Iacopini (Mauro De André, fratello di Faber), Tommaso Ragno (Riccardo Mannerini, poeta e paroliere, amico del cantautore, con cui collaborò a lungo), Gianluca Gobbi (nei panni di Paolo Villaggio) e Matteo Martari (nel ruolo di Luigi Tenco).