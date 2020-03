Due anni senza Fabrizio Frizzi, Antonella Clerici: “Oggi avresti un sorriso preoccupato ma rassicurante”

Sono passati due anni da quando la notizia della morte di Fabrizio Frizzi, avvenuta a causa di una grave malattia, rimbalzava di social in social lasciando un senso di sgomento e profonda tristezza negli italiani abituati al garbo e alla gentilezza con cui si rivolgeva al suo pubblico televisivo. Due anni che oggi sembrano un secolo, alla luce dell’attualità sconvolta da un’emergenza sanitaria senza precedenti nella storia recente a cui ha fatto accenno l’amica di sempre Antonella Clerici nel messaggio in ricordo dell’indimenticabile conduttore.

“Oggi avresti certamente avuto un sorriso preoccupato ma rassicurante... chissa' cosa avresti detto del coronavirus, di città vuote, di medici e infermieri eroi, di un mondo sconvolto. 2 anni senza di te senza la tua risata che rieccheggia di stella in stella....”, ha scritto su Instagram la conduttrice poco dopo la mezzanotte del 26 marzo, giorno tristemente ricordato per la scomparsa di un grande professionista della tv che per lei era come un fratello.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

A commentare il post di Antonella Clerici sono stati tantissimi follower, tutti unanimi nell’apprezzare le qualità umane e professionali di Fabrizio Frizzi come un uomo buono e semplice, ricordato qualche giorno fa anche da Rita Dalla Chiesa con la storia delle quattro candele raccontata dal conduttore: un messaggio di speranza di cui oggi c’è un gran bisogno.