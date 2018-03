Addio a Fabrizio Frizzi: una vita in Rai tra garbo, intelligenza e ironia

Fabrizio Frizzi, il popolare conduttore televisivo morto nella notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma , era nato nella Capitale nel 1958.

Dopo aver iniziato la sua carriera da giovanissimo nelle radio e nelle televisioni private, approda in Rai dove partecipa alla trasmissione per ragazzi Il barattolo, su Rai 2 nel 1980. La Rai resterà la sua casa professionale per tutta la vita. Oggi è una giornata di lutto in Rai:"Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano".

A partire dagli anni ottanta è stato uno dei principali volti della televisione pubblica. Numerosi i programmi condotti - sempre con garbo, intelligenza e ironia - tra cui I fatti vostri, Scommettiamo che...?, Luna Park, Per tutta la vita, Cominciamo bene, Soliti ignoti - Identità nascoste e L'eredità. Per un decennio ha condotto la maratona benefica Telethon e per quasi due decenni ha preentato il concorso di bellezza "Miss Italia".

L'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, l'aveva nominato commendatore, nel 2015, ma lui come sempre non si era fatto pubblicità. "Non l'ho detto a nessuno perché sono una persona schiva e non sento il bisogno di dare visibilità a queste cose. Conoscevo Napolitano perché sotto la sua presidenza ho condotto nove volte la cerimonia ufficiale per l'inizio dell'anno scolastico. Fuori dal protocollo istituzionale è sempre stato cordiale e affettuoso, ma sia chiaro, proprio non mi aspettavo d'essere nominato commendatore".

Dopo 12 anni d'amore, nel 2014 Fabrizio Frizzi aveva sposato Carlotta Mantovan: si erano conosciuti nel 2002 durante il concorso di Miss Italia. Lui conduceva, lei era fra le concorrenti. Un colpo di fulmine il loro, che quei giorni suscitò clamore per la differenza d'età. In precedenza Frizzi era stato a lungo legato a Rita Dalla Chiesa, insieme a cui formava una delle coppie più amate di quel periodo. I due conduttori si sposarono nel giugno 1992 dopo nove anni d'amore, per poi separarsi nel 1998 (e divorziare ufficialmente nel 2002).