Fabrizio Frizzi: oltre 10mila persone alla camera ardente, tra gente comune e volti noti

Sono più di diecimila le persone da questa mattina hanno omaggiato presso la camera ardente allestita nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma Fabrizio Frizzi, il celebre conduttore morto a 60 anni a seguito di una emorragia cerebrale.

La camera ardente è rimasta aperta al pubblico dalle 10 alle 19, un'ora in più rispetto al previsto, proprio per consentire l'ingresso ai tanti che si trovavano in corda. Tra questi tanti volti noti, ma soprattutto l'amato pubblico del conduttore, quei telespettatori a cui, col sorriso gentile e la sua proverbiale bonomia, Fabrizio ha tenuto compagnia nei suoi 35 anni di carriera.

"Io sono qui perché mi sentivo di doverlo fare, l’ho seguito dagli esordi della carriera fino all’ultima puntata dell'”Eredità", ha raccontato ad Askanews un uomo. "Io sono della generazione “Tandem” e i suoi programmi li ho visti tutti, era nella mia casa, è come salutare una persona cara”, ha spiegato qualcun altro. E una signora ha aggiunto: “Era un bravo presentatore, una persona umile, rideva molto e faceva ridere anche gli altri”.

Tra le celebrità accorse a dare un ultimo saluto al presentatore, poi, i fratelli Beppe e Rosario Fiorello, il presidente del Coni Giovanni Malagò, Flavio Insinna, Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Fondazione Telethon di cui il conduttore tv è stato sempre un protagonista di primo piano, se non l'”anima” della campagna, Alessandro Haber, Pippo Baudo, Raffaella Carrà, Paola Perego, Renzo Arbore, Kaspar Capparoni, Emanuela Aureli, Bruno Vespa, Giulio Scarpati, Max Giusti e molti altri.

Ad arrivare anche Paolo Gentiloni, che ha stretto la mano a Carlotta Mantovan, giornalista di Sky Tg24 vedova del conduttore romano e madre della sua unica figlia Stella, di 5 anni. "Era una bella persona ed era apprezzato per questo - ha dichiarato il premier dimissionario ai microfoni di Rai News 24 - E' un bellissimo esempio per la Rai, per la televisione ma anche per il Paese”.

I funerali, in programma mercoledì alle 12 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo saranno trasmessi in diretta, su Rai1