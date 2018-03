Fabrizio Frizzi, il campione dell’Eredità saluta il grande conduttore: l'addio commovente

Il loro abbraccio, lungo, sentito, carico di un affetto che ha travalicato il mero rapporto ‘professionale’ tra conduttore e concorrente, ha commosso i telespettatori dell’Eredità nella puntata di addio del giovane Andrea Saccone.

“Sei stato un campione favoloso – aveva commentato Frizzi – ancora complimenti per quello che hai fatto e per le emozioni che ci hai regalato. Ora torna alla tua vita normale. Questa è stata una bella parentesi, ma alla fine è solo un gioco. Ora dedicati agli obiettivi importanti per la tua vita”.

Adesso il 19enne di Arezzo, campione del quiz di Rai 1 per ben 14 puntate di fila e ‘star’ dei social per la simpatia e preparazione dimostrata nel corso delle puntate, si unisce al dolore di quanti stanno elaborando il lutto per la morte di Fabrizio Frizzi a cui, durante le settimane di permanenza in gioco, aveva stretto un rapporto umano.

“È sempre difficile trovare cosa dire in questi momenti. Mi sono svegliato con la drammatica notizia e ho passato tutto il giorno a chiedermi se fosse vero, se avrei dovuto dire qualcosa, cosa avrei dovuto dire” ha scritto Andrea su suo profilo Instagram: “Alla fine ho capito che avrei dovuto dire una cosa tanto banale quanto sentita: Grazie”.

Il giovane ha fatto riferimento proprio al rapporto che si è creato in quel lasso di tempo tra lui e il conduttore de ‘L’Eredità’ e alle ultime parole a telecamere spente che Andrea ha confidato a La Nazione.

“Alla fine era venuto nel camerino a salutarmi e a dirmi di pensare alla scuola”: un ricordo che il giovane non dimenticherà mai.