Fabrizio Frizzi compie 60 anni: "La vita è meravigliosa"

"La vita è meravigliosa". E' con queste parole che Fabrizio Frizzi festeggia i suoi 60 anni. Un compleanno particolare, dopo l'ischemia che lo ha colpito lo scorso 23 ottobre. Conduttore e volto storico della Rai, Frizzi fa un bilancio del passato lottando per il futuro. La forza è nei suoi due grandi amori: la moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella.

Il presentatore confessa di non essere ancora guarito del tutto, ma di riuscire a condurre una vita quotidiana "normale", fatta di lavoro e tempo speso insieme agli affetti. E questo lo aiuta. Il malore risale ad ottobre ed è avvenuto durante le registrazioni di una puntata de "L'Eredità". La battaglia "non è ancora finita - spiega all'Ansa - Ogni tanto come è normale, qualche momento di sconforto può esserci, ma l'affetto della famiglia, del pubblico e degli amici è una luce che illumina tutto. La vita è meravigliosa".

Da quel giorno "si è manifestata una situazione di salute seria e ho potuto cominciare a combattere. Se guarirò racconterò tutto nei dettagli, perché diventerò testimone della ricerca. Ora è la ricerca che mi sta aiutando. Colgo di nuovo l'occasione per ringraziare i medici che mi hanno curato e quelli che continuano a seguirmi".

La carriera, dagli esordi a "L'Eredità"

Enorme la vicinanza del pubblico dopo quel tragico episodio. Il bagaglio professionale, del resto, è lungo quasi 40 anni. L'esordio avviene in Rai con la tv dei ragazzi, all'età di 20 anni. Poi 73 programmi condotti. Da "Scommettiamo che" ai quiz preserali, da "Il Barattolo" alla Maratona "Telethon" Ma il suo volto è legato soprattutto a "Miss Italia", il concorso di bellezza di cui è stato timoniere per 16 edizioni, dal 1988 al 2002 e poi dal 2011 al 2012.

Frizzi e le donne, da Rita dalla Chiesa a Carlotta Mantovan

E proprio in occasione di "Miss Italia" ha conosciuto la attuale moglie Carlotta Mantovan, giornalista a Sky Tg24, sposata nel 2014. "Fui colpito dal primo piano di Carlotta che arrivò seconda - ha confidato al settimanale Oggi - "Ma guarda che bel viso ha questa ragazza, farà televisione", fu il mio primo pensiero su di lei. Ci rincontrammo l’anno dopo e da lì cominciò la nostra storia". Con Carlotta, per Frizzi si trattava del secondo matrimonio dopo Rita Dalla Chiesa, a cui è stato legato dal 1992 al 2002. I rapporti tra ex sono sereni, tanto che i due, anni fa, hanno condotto insieme il programma tv "La Posta del cuore". “Fortunatamente con le donne mi sono comportato bene, non rischio denunce a distanza di tempo”, ha spiegato lui.

Frizzi in versione papà

Ma c'è un'altra donna nella sua vita. Ed è la figlia Stella, nata nel 2013. "Stella è una gioia immensa e una responsabilità, una missione per cui vivere… - ha confessato sempre a Oggi - Oggi Stella, assieme a mia moglie, mi dà la motivazione per combattere la mia battaglia, per non scoraggiarmi. Io prego di essere anche un po’ fortunato, perché le terapie sono fondamentali, ma bisogna avere anche una mano sulla testa che ci guidi verso un esito finale buono. Stella è una fonte di energia incredibile, a volte fatico a starle dietro".

Il futuro: "Nuovi progetti quando mi sentirò più in forma"

Cosa mancherebbe alla carriera? Il Festival di Sanremo, che proprio in questi giorni sta cominciando con la 68esima edizione. Chissà se il direttore artistico Claudio Baglioni lo inviterà. "Ci andrei anche a piedi, sono oltre che amico di Claudio un appassionato della sua musica - precisa Frizzi all'Ansa - Ma non è il momento adatto, non me la sentirei di stancarmi eccessivamente. A "L'Eredità" sono in una comfort zone per qualsiasi emergenza. Tornerò a partecipare a impegni altrove, quando mi sentirò più in forma".