Fabrizio Frizzi oggi avrebbe compiuto 61 anni: il ricordo di Rita Dalla Chiesa

Oggi, 5 febbraio, Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 61 anni. La giornata si carica di nostalgia al pensiero che il 26 marzo dello scorso anno, l’indimenticabile conduttore lasciava la sua cara moglie Carlotta Mantovan, l’adorata figlia Stella e tutte le persone che seguendolo ogni sera in tv, ormai lo consideravano ‘uno di famiglia’.

Sui social che in questi mesi sono diventati un muro su cui lasciare il segno della tristezza per la sua mancanza, poco fa Rita Dalla Chiesa ha postato una foto dell’ex marito con cui ha condiviso 16 anni di vita.

Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa ricorda il suo compleanno

“5 febbraio. Di fronte all’ascensore del terzo piano di via Teulada”, ha scritto la conduttrice in calce alla foto che mostra il sorriso di Fabrizio Frizzi in uno scatto in bianco e nero che tanto bene ricorda la sua simpatia e l’eleganza morale del conduttore. E i fan non possono che unirsi al pensiero, al ricordo di un uomo entrato nei cuori della gente in modo così straordinariamente normale.

Buono, gentile, onesto, Fabrizio Frizzi. Uno che ancora oggi si fa fatica a pensare ‘vip’ nel senso più chiassoso del termine che tante volte comprende chiacchiericci e mondanità patinata. Uno che ancora oggi, a distanza di quasi un anno dalla sua scomparsa, si fa fatica a pensare che non ci sia più.