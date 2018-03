Frizzi, il ricordo di chi ha lavorato con lui: "Ha scioperato con noi quando non ci pagavano"

A Piazza del Popolo, a Roma, poco dopo i funerali del conduttore, abbiamo raccolto alcune toccanti testimonianze. Ai nostri microfoni il ricordo commosso di due donne che hanno lavorato con lui a "L'Eredità". "Una persona di un'umiltà unica - raccontano - Ci ha sempre aiutato, anche quando abbiamo avuto dei problemi economici e non ci pagavano, lui ha scioperato con noi, si è messo dalla nostra parte e ci ha difeso". "Era un bravo presentatore, ma anche un amico per noi. Quando arrivava in studio la prima parola era rivolta a noi"