Funerali Frizzi, Don Walter: "Una volta mi disse 'Stella non è figlia del mio egoismo'"

In migliaia a Roma per l'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi, centinaia tra familiari, amici e colleghi che nella chiesa degli artisti, a Piazza del Popolo, hanno assistito alla funzione religiosa, presieduta da Don Walter.

Le parole del sacerdote hanno toccato il cuore di tutti. Profonde, vere, sentite, ma più di tutto concrete. Don Walter, che conosceva molto bene Fabrizio, è riuscito a disegnare un ritratto perfetto del conduttore, ma soprattutto dell'uomo. Lo ha fatto attraverso i suoi ricordi e quelli delle persone che lo amavano, riportando racconti e testimonianze di chi ha avuto la fortuna di viverlo nel privato, di lavorarci insieme, o semplicemente di incrociarlo lungo il cammino.

"In Rai mi hanno confidato che negli ultimi mesi lo chiamavano il combattente con il sorriso - ha detto il sacerdote - Il sorriso era la sua forza. Amava le persone, era sempre l'ultimo ad uscire dallo studio. Registrava le puntate, poi si fermava a parlare, a salutare, a firmare autografia. Si donava. La cifra dell'esistenza di Fabrizio è stata la generosità".

Una generosità sconfinata e un amore verso il prossimo che ha seminato in tutta la sua vita. I frutti, ha assicurato Don Walter, li ha già raccolti e li raccoglieranno anche Carlotta e la piccola Stella, quella figlia così amata da Fabrizio: "L'amore che sta ricevendo dimostra che sta raccogliendo quello che ha seminato. Era sereno, sostenuto da Carlotta e Stella. Una volta mi disse: 'Stella non è figlia del mio egoismo, volevo comunicarle amore'. Fabrizio non è stato un personaggio, è stato una persona".