‘I Fatti Vostri’ dedica la puntata a Fabrizio Frizzi: il ricordo commosso di Magalli

“Facciamo aprire la piazza a Fabrizio Frizzi, ancora una volta”: così Giancarlo Magalli ha aperto la trasmissione odierna de ‘I Fatti Vostri’ in onda su Rai Due dopo la doverosa assenza di ieri dettata dalla necessità di elaborare il tragico lutto.

Il conduttore che è stato tra i primi a commentare la scomparsa dell’amico e collega, con gli occhi lucidi e il sorriso carico di nostalgia ha ricordato la prima puntata del programma di Michele Guardì affidata proprio alla simpatia e alla professionalità di un giovane Frizzi nel lontano 1990.

Per tutta la durata della diretta televisiva sono state mandate in onda le testimonianze delle persone che a Fabrizio Frizzi hanno voluto bene e i suoi gesti di straordinaria solidarietà, come la scelta di donare il midollo osseo alla giovane Valeria.

Fabrizio Frizzi, aperta la camera ardente: domani i funerali

In queste ore non si arresta il via vai di persone che stanno rendendo omaggio a Fabrizio Frizzi presso la camera ardente allestita nella sede Rai di viale Mazzini a Roma.

Oggi i programmi Rai sono ripresi regolarmente (Su Rai1, dopo Uno Mattina, è tornato in onda Storie Italiane con Eleonora Daniele, Buono a Sapersi con Elisa Isoardi e La Prova del Cuoco di Antonella Clerici commossa nel ricordo del suo caro amico).

Nel pomeriggio torna ‘Zero e Lode’, mentre la fascia preserale odierna di Rai1 di norma occupata dall’atteso appuntamento con L’Eredità, ospiterà invece una nuova puntata di Techetechetè.

Domani, invece, ‘I Fatti Vostri’ non andranno in onda in segno di lutto per i funerali del popolare presentatore, che verranno celebrati alle ore 12 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma.