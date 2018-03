Lorella Cuccarini su Fabrizio Frizzi: "Gli dicevano che era troppo perbene"

“Te l'aspettavi che t'amavamo così?” chiede Lorella Cuccarini all’amico Fabrizio Frizzi che con lei ride a crepapelle nella foto che campeggia dal suo account Instagram.

Collega, compagna di avventure professionali e umane, la conduttrice ha ricordato questa “anima bella” tracciandone un ritratto poco dopo aver toccato con mano e con gli occhi l’affetto immenso della gente che numerosissima è accorsa ai suoi funerali.

“In questa profonda tristezza è stato bellissimo vedere il tributo d’amore che così tante persone, scendendo in piazza o attraverso i loro messaggi, hanno voluto fare a Fabrizio” ha detto la ballerina e conduttrice al Corriere: “E’ stato il segno di quello che lui è riuscito a costruire, nel silenzio e nel rispetto. E’ una risposta a chi lo chiamava buonista”.

“Non credo davvero sia il momento di fare delle polemiche" - ha precisato - "ma ci tengo solo a dire che Fabrizio, con il suo stile garbato e mai sopra le righe, era riuscito ad arrivare al cuore delle persone e queste ore lo dimostrano”. Di lui - ha detto ancora - resta l’immagine e il calore di “una persona che ha seminato tanto” e che “pensava sempre agli altri, sempre. Senza un fine”.

“Una persona assolutamente speciale nella sua normalità” Fabrizio Frizzi che, ha dichiarato Lorella, nell’ambiente di lavoro era considerato da qualcuno “troppo per bene”: "Queste ore dimostrano che il pubblico ama le pesone per bene”, ha dichiarato.

Fabrizio Frizzi, l’ultimo ricordo di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ha ricordato l’ultima volta che si sono visti, durante il suo spettacolo teatrale a cui lui aveva assistito insieme alla figlia Stella: “Lì mi è venuto un tuffo al cuore perché si vedeva che era davvero molto, molto stanco. Sapevo che non stava bene, ma non fino a che punto”.

“Sono convinta che una persona come lui lasci il segno sopratutto in un mondo come quello delle spettacolo che da una persona come lui ha davvero tanto da imparare”, ha assicurato infine l’attrice: “Il suo insegnamento non finirà”