Fabrizio Frizzi, il ricordo commosso di Massimo Giletti

Non solo la televisione, ma anche la radio ha reso omaggio al grande Fabrizio Frizzi.

Massimo Giletti è intervenuto a ‘Non Stop News’, il programma di informazione condotto da Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco e Giusy Legrenzi, in onda su Rtl 102.5 e in Radiovisione sul canale 36 del DTT, per ricordare il conduttore, ma soprattutto l’amico scomparso poche ore fa all'età di 60 anni.

"La sua immagine televisiva era rispondente al suo modo di essere. Non l'ho mai visto nervoso o con atteggiamento sgarbato. Era sempre sereno, tranquillo, aveva una parola buona per tutti. Era un artigiano della tv. Mi ricordava Mike Bongiorno, non lasciava nulla al caso".

Di seguito l'intervista a Massimo Giletti: