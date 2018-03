Morto Frizzi, il cordoglio dei vip sui social: “Grande professionista e persona meravigliosa”

E’ unanime il cordoglio per la morte di Fabrizio Frizzi, venuto a mancare nella notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma, in seguito ad una emorragia cerebrale, all’età di sessant’anni. L'annuncio del decesso è arrivato in una nota firmata dalla moglie Carlotta, dal fratello Fabio e dai familiari: "Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato". Lascia una figlia, Stella, di 5 anni. Lutto in Rai: “Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano”.

Tanti i personaggi dello spettacolo che hanno voluto salutare il popolare conduttore televisivo omaggiandolo di un ricordo affidato ai social. Da chi ha condiviso con lui il palcoscenico, come la collega Mara Venier, a quanti, incrociandolo nei corridoi della Rai, non hanno potuto fare a meno di rimanere colpiti dalla sua bonomia. Ad accomunare i messaggi, infatti, l’ammirazione per una persona umile, pulita, gentile, un "signore della tv".