‘Pomeriggio 5’ dedica la puntata a Fabrizio Frizzi, sui social è polemica: “Non doveva andare in onda”

Nell’intera giornata di lunedì 26 marzo tutta la tv italiana si è fermata per ricordare Fabrizio Frizzi.

I palinsesti della Rai sono stati letteralmente stravolti per consentire ai colleghi e amici del conduttore televisivo scomparso la notte scorsa a 60 anni, di elaborare un lutto devastante (I Fatti Vostri, Detto Fatto, La Prova del cuoco non sono andati in onda), ma anche per consentire la trasmissione del suo ricordo là dove la scelta è stata quella di andare comunque in onda con i programmi consueti (Uno Mattina e La Vita in Diretta sono stati interamente dedicati a lui).

Ma anche Mediaset ha deciso di onorare la memoria di Fabrizio Frizzi: i programmi quotidiani ‘Uomini e Donne’ e ‘Avanti un altro’ non sono andati in onda, al contrario di ‘Pomeriggio 5’ che ha scelto di trasmettere una puntata interamente dedicata al ricordo del popolare presentatore.

Barbara dʼUrso: "Fabrizio mi ha detto che stava lottando come un leone"

“Pochi giorni fa io e lui ci siamo scambiati alcuni messaggi, lui mi ha detto che stava lottando come un leone e io gli ho detto che gli mandavo un grosso abbraccio” ha confidato Barbara d’Urso ad inizio puntata: “Fabrizio con la sua solita gentilezza e carineria mi ha detto: ‘Tanto quell'abbraccio ce lo daremo a breve di persona’. Purtroppo, non sarà più possibile".

"In questo mondo ci sono tanti personaggi, ma solo pochi sono davvero buoni e gentili come sembrano e Fabrizio era uno di questi” ha aggiunto ancora: “In 40 anni di amicizia e conoscenza non ho mai sentito Fabrizio parlare male di qualcuno".

Tanti gli ospiti in studio con i quali la padrona di casa di Pomeriggio 5 ha ricordato Fabrizio Frizzi, ma la scelta di andare comunque in onda non è stata condivisa all’unanimità dai telespettatori che, sulle pagine social del programma, si sono riversati per commentare la diretta televisiva.

“Cara Barbara penso che tu abbia fatto uno scivolone immenso, che ti saresti dovuta accodare a tutto il resto del mondo della tv rifiutandoti di andare in onda” ha scritto in calce alla foto postata dalla d’Urso su Instagram chi avrebbe preferito non vedere in onda la consueta trasmissione apprezzando più il silenzio televisivo.

Ad essere particolarmente commentato, inoltre, l’annuncio in apertura di puntata della conduttrice che ha voluto innanzitutto ringraziare il pubblico per gli ascolti record di ‘Domenica Live’, dettaglio che non è stato ben visto dagli utenti che l’hanno accusata di pensare solo allo share.

Molti, tuttavia, sono stati coloro che hanno difeso la conduttrice e descritto come pretestuosi i commenti volti a denigrare una puntata che ha avuto lo scopo di ricordare un grande come Fabrizio Frizzi.

Di seguito il video di apertura della puntata del 26 marzo 2018 di Pomeriggio 5