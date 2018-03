Morte Fabrizio Frizzi, come cambiano i palinsesti di Rai e Mediaset

L’annuncio era stato dato qualche ora fa nel corso di ‘Uno Mattina’: “Oggi i Fatti Vostri non va in onda, non ce la sentiamo” aveva spiegato Giancarlo Magalli in collegamento telefonico con Franco Di Mare ricordando Fabrizio Frizzi, collega e amico con il quale 28 anni fa aveva dato inizio ad uno dei programmi storici di Rai Due.

La decisione di non trasmettere la diretta odierna dello storico programma di Rai Due è stata comunicatra anche attraverso la pagina Facebook del programma che a Fabrizio Frizzi ha dedicato anche un video: “La scomparsa di Fabrizio Frizzi è un dolore troppo forte. E' stato un amico della "piazza" e un amico di tutta la redazione. Ognuno ha un pezzo di vita vissuta con lui o un aneddoto che ha lasciato un sorriso stampato tra i ricordi. Oggi non ce la sentiamo di sorridere e andare avanti con il programma e per questo non andremo in onda” si legge nel messaggio che ha anche anticipato la scelta di tributare al conduttore un omaggio nella puntata in onda domani, 27 marzo.

Morte Fabrizio Frizzi, la Rai cambia i palinsesti

Oltre ai Fatti Vostri, non andranno in onda anche altri programmi in diretta sulle reti Rai, come annunciato dal profilo Twitter dell’azienda di viale Mazzini. “Non andranno in onda Storie Italiane, Buono a sapersi e la Prova del cuoco” si legge nel post.

In onda due speciali in occasione degli appuntamenti con "Techetechetè" e "Porta a Porta".

Morte Fabrizio Frizzi, Mediaset cambia la programmazione

Mediaset cambia la programmazione in seguito alla scomparsa di Fabrizio Frizzi.

Le principali variazioni:

· su Canale 5 rimandate le puntate di “Uomini e donne”, “Amici” e “Avanti un altro”;

· su Retequattro rinviato l’appuntamento in seconda serata con “Ieri,oggi italiani”, condotto da Rita dalla Chiesa;

· su Mediaset Extra, dalle ore 18.00, speciale “Dedicato a Fabrizio Frizzi” con lo show “Come sorelle” (in onda su Canale 5 nel 2003) e, a seguire, le più belle immagini del presentatore scomparso alla serata dei “Telegatti” del 1992.

