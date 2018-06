Frizzi vince il premio Alberto Sordi alla memoria, a ritirarlo la moglie Carlotta

Un altro importante riconoscimento per Fabrizio Frizzi a tre mesi dalla sua morte. Al conduttore il premio alla memoria della Fondazione Alberto Sordi, istituita nel 1992 per volere del grande attore romano, alla quale Frizzi non ha mai fatto mancare il suo sostegno.

Nel corso della cerimonia, uno dei momenti più toccanti è stato proprio il ricordo del conduttore, molto amico di Sordi. "Una menzione speciale doverosa da parte nostra - ha spiegato il direttore della Fondazione Ciro Intino - perché Fabrizio Frizzi ci ha sempre aiutato nella conduzione di questi nostri eventi negli ultimi anni. Ricordo l'anno scorso conferimmo un premio al sindaco di Amatrice che è servito a finanziare le spese in favore dei terremotati. Ricordo una conferenza stampa con Frizzi, andammo ad Amatrice per parlare delle attività della nostra Fondazione in favore delle zone terremotate. Fabrizio ci ha sempre aiutato, ci è sempre stato vicino. Quest'anno non è più con noi e questo è un modo di rendergli grazie, di testimoniare la nostra gratitudine nei suoi confronti".

A ritirare il premio speciale la moglie, Carlotta Mantovan, commossa da tanto affetto e dal ricordo del marito.