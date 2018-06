Fabrizio Frizzi, arriva il prestigioso premio Rai

A pochi mesi dalla morte di Fabrizio Frizzi arriva l'importante riconoscimento da parte della Rai. Il Premio Biagio Agnes per la Televisione va al conduttore "che si è distinto per sobrietà e capacità di coniugare informazione e intrattenimento. Un sorriso buono, un amico di casa".

Dopo la scomparsa di Frizzi molti amici e colleghi avevano puntato il dito proprio contro la Rai, colpevole di non aver dato al conduttore spazi e occasioni che avrebbe meritato, prima fra tutte il Festival di Sanremo.

La X edizione del premio giornalistico internazionale, istituito nel 2009 per iniziativa del giornalista ed ex direttore generale della Rai, Biagio Agnes, si terrà a Sorrento dal 22 al 24 giugno, mentre la cerimonia si svolgerà sabato 23 e sarà condotta da Francesca Fialdini e Alberto Matano. Una serata ripresa dalle telecamere di Rai 1 e trasmessa mercoledì 27 giugno in seconda serata.

A ricevere il prestigioso riconoscimento, oltre a Fabrizio Frizzi, Jèrome Fenoglio, direttore di Le Monde (Premio Internazionale); Paolo Mieli e Ezio Mauro (Premio per il Decennale); Adriana Cerretelli de Il Sole 24Ore (Premio Giornalista per l'Europa); Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Ue (Premio Giornalista nelle Istituzioni); Barbara Stefanelli, vicedirettore del Corriere della Sera (Premio per la Carta Stampata); "Il ruggito del coniglio" storica trasmissione di Rai Radio Due condotta da Antonello Dose e Marco Presta (Premio per la Radio); Alberto Brambilla de Il Foglio (Premio Under 35); Antonio Monda (Premio Giornalista Scrittore); Gloria Satta (Premio per Cinema e Fiction).

Tre i premi speciali: Milly Carlucci, per la sua carriera televisiva e il legame con il Premio Biagio Agnes, di cui è stata conduttrice per diverse edizioni; Michelle Hunziker, per il successo ottenuto nell'ultima edizione del Festival di Sanremo e Luca Zingaretti per il record di ascolti de Il Commissario Montalbano, la fiction più seguita in Italia.