Fabrizio Frizzi sarà sepolto a Bassano Romano: il legame con la "sua" città

Terminata la toccante cerimonia funebre che ha consentito ai colleghi, agli amici, al suo pubblico di salutarlo per l’ultima volta, Fabrizio Frizzi riposerà per sempre a Bassano Romano, nella cappella di famiglia.

Nella cittadina in provincia di Viterbo il conduttore aveva trascorso molti anni della sua vita. Come racconta Tuscia Web, qui i suoi genitori avevano una casa in campagna dove Fabrizio si recava spesso nei giorni di festa.

“I miei si erano innamorati e avevano comprato quella che sarebbe diventata la casa dei loro sogni” aveva raccontato Frizzi, da allora legatissimo al luogo che adesso, per volontà sua condivisa dalla moglie Carlotta e dal fratello Fabio, lo accoglierà già dal pomeriggio, dopo i funerali nella chiesa degli artisti in piazza del Popolo a Roma.

Fabrizio Frizzi, il dono per la sua Bassano Romano

Nell’esprimere il suo pensiero per il compianto Fabrizio Frizzi, il sindaco di Bassano Romano Emanuele Maggi ha condiviso su Facebook un messaggio scambiato con lui, ma soprattutto la generosità di un suo gesto.

“Poco più di un anno fa, durante una chiacchierata, nel mio ufficio, eravamo finiti a parlare di progetti suoi professionali e di un'iniziativa di raccolta fondi che la comunità di Bassano Romano stava facendo per dotare le nostre scuole elementari di nuove lavagne multimediali” ha raccontato Maggi nel post pubblicato su Facebook: “In maniera assolutamente spontanea, intervenendo disse: ‘Una la vorrei donare io’. E così fu”.

L’ennesima riprova della generosità di un uomo di cui tutti sentiranno la mancanza.