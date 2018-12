“Facchinetti mi ha chiamato demente?” La replica di Walter Nudo in un videomessaggio

Adesso parla Walter Nudo: a distanza di qualche ora dalla pubblicazione della Instagram story in cui Francesco Facchinetti si sarebbe riferito al vincitore del GF Vip con il termine ‘demente’, l’ex gieffino ha commentato l’accaduto.

Attraverso diverse storie social, Nudo ha spiegato di non avere mai avuto alcun tipo di problema con il produttore: “Sono a Capri, il mio collaboratore mi ha svegliato e mi ha detto che Francesco Facchinetti sembra abbia detto che si un demente”, ha affermato prima di raccontare il primo incontro con Facchinetti.

Walter Nudo racconta il primo incontro con Fracesco Facchinetti

Nudo ha spiegato di aver conosciuto Walter Nudo molti anni fa a Milano, poco prima che partecipasse al Festival di Sanremo con il padre. “Io gli dissi: sono molto contento per te, sarà una grande esperienza. In quel momento mi sembrava ci fosse un bel feeling”, ha aggiunto ancora Walter che da quel momento Nudo non avrebbe più visto Francesco.

“Non so cosa avrei fatto per meritarmi il demente… In ogni caso io ho stima nei suoi confronti”, ha detto ancora Nudo che ha definito Facchinetti “un ragazzo molto intelligente, innovativo” prima di congedarsi: “Niente, gli auguro buon Natale. Ok, buon Natale”.

Di seguito, un estratto delle storie pubblicate da Walter Nudo

