Fazio accetta il taglio del compenso, ma il budget di 'Che tempo che fa' non si tocca

Fa un passo indietro Fabio Fazio, che dopo mesi di critiche e trattative ha accettato il taglio del proprio compenso. Una riduzione (si vocifera del 10%) che riguarda il contratto in essere, in scadenza nel 2021.

La decisione del conduttore per andare incontro alle necessità della Rai, dunque nessuna tagliola punitiva nei suoi confronti, negli ultimi tempi attaccato duramente da politici e colleghi per il cachet stellare. Con lo stipendio più basso, come quello dei suoi collaboratori, Fazio è pronto a sbarcare su Rai 2 con 'Che tempo che fa' dopo le ultime due stagioni sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Resta invariato il giorno di messa in onda, la domenica sera, e il budget destinato al programma. Su questo il conduttore è stato categorico, nessun taglio. Dunque si cambia rete, ma la qualità resta sempre molto alta. Per Fazio il giusto compromesso.