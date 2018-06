Fazio al veleno, Salvini trema: la bomba su Twitter

Continuano a far discutere le dure posizioni di Matteo Salvini sul tema immigrazione. Le scelte (e le sparate) del Ministro dell'Interno dividono l'opinione pubblica e molti volti noti stanno alzando la voce.

A scendere in campo sui social anche Fabio Fazio, che se finora aveva preferito restare in silenzio adesso lancia una vera bomba. "Nessuno sceglie da chi nascere e dove nascere - ha twittato il conduttore - Tantomeno se essere quello che attraversa il mare su un barcone o quello che invece decide se farlo attraccare in un porto sicuro. Non ci possiamo abituare a quello che sta accadendo in questi giorni".

Il nome di Salvini non compare nel tweet, ma ogni riferimento non si può certo dire sia puramente casuale. Nessuna risposta, almeno per il momento, da parte del leader leghista, ma una valanga di retweet e commenti al vetriolo.