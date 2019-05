Fabio Fazio passa a Mediaset? L’azienda smentisce: “Fake news”

“Fabio Fazio in trattativa con Mediaset per un contratto di 5 anni per un programma in prima serata su Canale 5”: questa è la notizia circolata in queste ore secondo cui il conduttore tv, attualmente in Rai, sarebbe stato pronto a passare all’azienda concorrente. Indiscrezione che è stata prontamente smentita dall’azienda.

“Mediaset informa che l'indiscrezione relativa a trattative in corso con Fabio Fazio è completamente falsa”, si legge in un comunicato pubblicato sul sito Tgcom: “Invitiamo gli organi di stampa a verificare con attenzione prima di pubblicare fake news fatte circolare da fonti inattendibili”. La notizia di un possibile passaggio del conduttore a Canale 5, con un contratto di 5 anni per un programma in prima serata, circolava su web e social. "Una fake news", la risposta di Mediaset.

“Fazio passa a Mediaset”: l’indiscrezione smentita da Mediaset

“Fazio avrà carta bianca sui contenuti e sugli ospiti da invitare nella piena politica Mediaset che da sempre è sinonimo di libertà di espressione e di comunicazione”, erano i dettagli che annunciavano il passaggio del conduttore dalla Rai all’azienda del Biscione che con la categorica smentita ha nettamente preso le distanze dalla possibilità di ingaggiare il noto volto di Rai Uno, al centro dell’attenzione per il compenso percepito e per il suo ‘Che fuori tempo che fa’ interrotto prima del tempo.