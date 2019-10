'Novantesimo Minuto' sfora, la bordata di Fazio in diretta

La prima puntata è filata liscia, ma alla seconda ecco l'intoppo. 'Che tempo che fa', il talk di Fabio Fazio costretto quest'anno a traslocare su Rai2, la domenica sera, è iniziato con 5 minuti di ritardo per colpa di 'Novantesimo Minuto'.

Il programma condotto da Enrico Varriale e Simona Rolandi ha sforato, seppur di poco, ma il conduttore che ha ricevuto la linea in ritardo non si è fatto scappare l'occasione per togliersi un bel sassolino dalla scarpa. "Buonasera, eccoci - ha esordito, con il consuento aplomb -. Eravamo un po' in apprensione. Siamo in ritardo di quasi 5 minuti e allora abbiamo pensato 'Vuoi vedere che ci hanno cambiato di nuovo rete senza neanche dircelo?'".

Una frecciatina che non è passata inosservata, visto le polemiche sul passaggio di 'Che tempo che fa' dalla rete ammiraglia alla seconda rete. Un trasferimento di cui Fazio non si è mai lamentato, assicurando che non sarebbe cambiato nulla e che avrebbe continuato a fare il suo lavoro come sempre, ma che non sembra essergli andato molto giù.