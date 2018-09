Cachet Rai, Fazio senza filtri: la maxi cifra della dichiarazione dei redditi

"Sono stato molto fortunato nella mia carriera, ho firmato contratti importanti". Non ha usato mezzi termini Fabio Fazio con Aldo Cazzullo, che domenica lo ha intervistato alla Triennale di Milano durante il "Tempio delle Donne".

La polemica sui maxi compensi Rai è pronta a infiammarsi ogni volta che se ne parla e il conduttore di "Che tempo che fa" è uno dei principali "indiziati". Non ha niente da nascondere Fazio, che sulle cifre non fa mistero: "La mia ultima dichiarazione dei redditi è di oltre 2 milioni di euro, di cui come è giusto che sia pago la metà in tasse. Però c'è una cosa che trovo inaccettabile: che il denaro diventi l'unica scala di valori per poter avere un'idea o un'altra. Il denaro non può essere una condanna per rinnegare tutti i valori con cui sono cresciuto".

Non ammette critiche, o peggio velenose insinuazioni, invece, sul suo talk: "Che tempo che fa ha guadagnato un punto e mezzo in più rispetto all'anno scorso, costa un terzo rispetto a una fiction, è pagato interamente dalla pubblicità, ha vinto 27 serate du 32. Sono fiero che la mia azienda abbia guadagnato da questa operazione".