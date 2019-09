Federica Nargi e Alessandro Matri, la coppia pensa ai fiori d'arancio

(Nel video sopra l'intervista a Federica Nargi e Alessandro Matri a Verissimo)

Belli, anzi bellissimi, Federica Nargi e Alessandro Matri con i loro sorrisi hanno illuminato lo studio di Verissimo. Dieci anni d'amore, 2 bimbe (Sofia di 3 anni e Beatrice di 6 mesi), e una vita da favola. È stata la prima intervista in coppia dell'ex velina di Striscia e del calciatore: come è nato il loro amore e la loro vita felice da mamma e papà.

Forse un terzo bebè per Federica ed Alessandro

"È una brava mamma" ha detto Alessandro Matri della sua Federica e sulle due bimbe ha aggiunto: "Ho perso la testa per entrambe. Sono un papà felice". Terzo figlio in programma? La Nargi non è apparsa per nulla titubante rispondendo con un: "Sì, ma più in là". Non proprio convinto l'attaccante del Brescia che ha nascosto la timidezza per quella domanda con un sorriso.

La coppia pensa ai fiori d'arancio

Inevitabile l'argomento matrimonio. Profumo di fiori d'arancio? Anche qui la risposta è stata affermativa, ma senza alcuna fretta da parte della giovane coppia, o almeno per lui. "Ci sarà, ma non gli ho ancora fatto la proposta" ha detto Alessandro quasi interrotto dal "Fammela" (riferendosi alla proprosta) di Federica. Nessuna data fissata, ma di sicuro sarà una festa grandissima con tanti invitati. Nel frattempo i due continuano a godersi la loro famiglia più innamorati e felici che mai.