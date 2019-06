Mattino 5, il dolce ballo di Federica Panicucci con il fidanzato Marco Bacini | VIDEO

Romantico fuori programma durante l’ultima puntata di stagione del programma ‘Mattino 5’ che ha visto Federica Panicucci protagonista di un romantico ballo con il compagno Marco Bacini.

Sulle note della canzone ‘Anema e core’ interpretata e suonata dall’ospite Mariano Apicella, la conduttrice ha chiamato al centro della scena il fidanzato affinché si unisse a lei. Ripreso dietro le telecamere visibilmente imbarazzato, l’uomo ha poi raggiunto Federica al centro dello studio, improvvisando qualche passo di danza che anche dopo, quando è stata intonata la ‘Canzone del Sole’, ha deliziato il pubblico di Canale 5.

La storia d’amore tra Federica Panicucci e Francesco Bacini

Federica Panicucci e Marco Bacini fanno coppia da tre anni circa. La conduttrice di ‘Mattino 5’ ha ufficializzato il legame con l’imprenditore a qualche mese dalla separazione dal marito Mario Fargetta, padre dei suoi due figli Sofia e Mattia, avvenuta dopo nove anni di matrimonio. Quello tra Bacini e Paniucci è un connubio professionale oltre che sentimentale: lui, infatti, è socio del brand di abbigliamento ‘Let's bubble’ di lei. “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere (...) Sono molto felice. È un momento importantissimo: sto vivendo una storia che mi appaga da tutti i punti di vista”, aveva dichiarato qualche tempo fa Federica Panicucci, pazza d’amore per l’uomo che oggi ha voluto accanto a sé per salutare nell’ultima puntata del suo programma.