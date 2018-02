Federica Panicucci insulta il collega Francesco Vecchi: dopo il fuorionda di Striscia, le scuse in diretta tv

Federica Panicucci è finita nel mirino di Striscia la notizia che ha trasmesso un suo fuorionda molto poco rispettoso di Francesco Vecchi, collega con cui conduce Mattino Cinque.

Nel video si sente una conversazione, registrata quando la Panicucci era ancora in camerino, che ha ad oggetto il blocco del giornalista che sfora in scaletta sottraendo minuti preziosi alla conduttrice.







“A me non me ne frega un ca***o, deve chiudere. Guarda che è veramente un figlio di buona donna questo qua”, dice la Panicucci visibilmente innervosita. Poi lo spazio di Vecchi finalmente si conclude e il giornalista chiede subito scusa alla sua partner per essersi allungato un po’ troppo. “Ti dispiace adesso, quindi? Quando a settembre sarai a casa tua poi ti dispiacerà un po’ di più, vedrai. Testa di ca**o” avverte ancora la conduttrice.

Federica Panicucci si scusa con Francesco Vecchi in diretta a Mattino Cinque

Cercando di tamponare la figuraccia che tanto fa pensare agli ormai noti fuorionda di Flavio Insinna, Federica Panicucci si è scusata in apertura della nuova puntata di Mattino Cinque.

“Ieri sera è andato un fuorionda in cui credo di non averti risparmiato nulla. Mi sono arrabbiata talmente tanto che te ne ho dette di tutti i colori… Sono umana, dico parolacce, succede di arrabbiarsi con un collega. L’importante è chiarirsi. Io chiedo scusa, ho sbagliato, spero che accetterai le mie scuse”. Più fredda e diplomatica la risposta del giornalista di Mediaset: “Io le accetto, ma sarei falso a dire che non ci sono rimasto male. Nella tv in diretta, Federica, può succedere di sforare”.