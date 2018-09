Federica Panicucci e l'appello a Maria De Filippi: "Ci spero!"

Sono ormai quasi 10 anni che Federica Panicucci è al timone di Mattino Cinque, il morning show di Mediaset che riscuote sempre un ottimo successo. A pochi giorni dal ritorno quotidiano in tv, la conduttrice è stata intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni e ha svelato qual è l'ospite che sogna di avere in studio.

"Sembra ieri - ha esordito la Panicucci parlando del suo Mattino Cinque - anche se il carico professionale derivato da questi dieci anni lo sento. Sia il programma sia io siamo cambiati tanto in questi anni. [...] Chi segue 'Mattino Cinque' sa che accanto a notizie importanti ci sono anche cose più leggere. C’è il momento per sorridere e quello per approfondire i fatti più seriamente".

Federica Panicucci: ecco chi vuole a Mattino Cinque

Tanti gli ospiti famosi che in questi anni la Panicucci ha avuto modo di incontrare e di intervistare, ma all'appello manca ancora una grande signora della tv italiana: Maria De Filippi. Ed proprio alla conduttrice di C'è posta per te e Amici che Federica Panicucci lancia il suo appello attraverso Tv Sorrisi e Canzoni.

"Maria De Filippi. Lei non va mai in nessun programma, ma chissà... Le lancio un invito pubblico attraverso Sorrisi: 'Maria, vieni!'. Per il resto devo dire che sono stata fortunata, ho avuto tanti begli ospiti: Michelle Hunziker, Gerry Scotti, Belen Rodriguez e tanti altri colleghi… sono passati un po’ tutti. Mi piace pensare che il mio sia un salotto dove è piacevole venire". Chissà se Maria raccoglierà l'invito della Panicucci e si presentrà nel salotto di Mattino Cinque.