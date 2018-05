Federica Pellegrini ci prova in tv: nuova giurata di "Italia's Got Talent" con Mara Maionchi

Grandi novità nella prossima stagione di "Italia's Got Talent", a partire dalla giuria. Due nomi d'eccezione ad affiancare Claudio Bisio e Frank Matano: Federica Pellegrini e Mara Maionchi.

La campionessa olimpica, dopo aver battuto record su record e accumulato un palmares di vittorie straordinarie, che l'hanno incoronata tra i più importanti protagonisti italiani del palcoscenico sportivo internazionale, debutta per la prima volta nel ruolo di giudice sedendosi al tavolo con la grinta e la tenacia che la contraddistinguono. E non sta nella pelle, come ha fatto sapere sui social: "Sono emozionata! Sono felice di affrontare questa nuova avventura e onorata di essere stata scelta come giudice del prossimo IGT... Poi con un gruppo del genere! Mamma mia non vedo l'ora di iniziare".

La produttrice discografica Mara Maionchi dopo l'esperienza di X Factor raddoppia il suo impegno nelle vesti di giudice e, dopo aver scoperto talenti come Tiziano Ferro e Gianna Nannini, si appresta a giudicare artisti delle più disparate categorie forte della sua pluriennale esperienza e della sua rinomata ironia.

Le due new entry affiancheranno Claudio Bisio e Frank Matano al loro quarto anno nella giuria del talent targato TV8. Entrambi introdurranno le due colleghe nei ritmi e meccanismi di Italia's got Talent, fino ad eleggere il miglior talento italiano.

Il quartetto è pronto per la caccia ai talenti di questa edizione che prenderà il via dal Teatro delle Muse di Ancona i prossimi 28, 29 e 30 maggio. Le audizioni proseguiranno al Teatro Comunale di Vicenza il 25, 26 e 27 giugno e si concluderanno al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 2, 3, 4 e 5 luglio.

Dal backstage la spumeggiante Lodovica Comello inciterà i concorrenti a dare il massimo per ottenere almeno 3 "sì", e avere così il lasciapassare per le semifinali. A coloro che non ce la faranno, Lodovica darà comunque il suo incoraggiamento a perseguire la strada del talento. Sul palco si alterneranno maghi, ballerini, contorsionisti, funamboli, comici e cantanti, insomma chiunque abbia dimostrato di avere un talento straordinario durante i casting appena conclusisi a Napoli e Rimini, che hanno visto migliaia di aspiranti concorrenti presentarsi per dimostrare la propria unicità.

Chi volesse partecipare come pubblico può iscriversi telefonando allo 02 92 800 555 o scrivendo, per le rispettive città, a: pubblico.ancona@italiasgottalent.it; pubblico.vicenza@italiasgottalent.it; pubblico.milano@italiasgottalent.it.

Media partner del programma per il secondo anno consecutivo è Radio Italia, tra i principali network radiofonici nazionali, che accompagna lo show dai casting sino alla finale, con appuntamenti on air, su radioitalia.it e sulle pagine social della radio.