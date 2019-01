Igt, le lacrime di Federica Pellegrini: "Non immaginavo una cosa del genere"

Esordio emozionante per Federica Pellegrini nella giuria di Italia's Got Talent. La nuotatrice è stata protagonista della strabiliante performance di un concorrente, Gianluca Falletta: uno straordinario gioco di luci e immagini proiettate sul corpo della campionessa, che per l'occasione indossava una tuta bianca.

Nel rivedersi così, Federica Pellegrini non ha trattenuto le lacrime. "Non immaginavo una cosa del genere" ha detto commossa, tra gli applausi del pubblico e lo stupore dei colleghi giurati, anche loro rapiti dall'esibizione. A fine puntata il post su Instagram: "Grazie! E' stata una serata incredibile". Ed è solo l'inizio...