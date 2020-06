Federica Sciarelli non lascia ‘Chi l’ha visto’: la conferma ufficiale

Ciclicamente dal mucchio di ipotesi sul tema televisivo si leva la voce che indica Federica Sciarelli prossima al congedo da ‘Chi l’ha visto?’, programma di Rai Tre che la vede al saldo timone dal 2004. Altrettanto ciclicamente, segue la smentita della diretta interessata che, anche stavolta, ha chiarito la sua volontà di restare ancora alla conduzione della trasmissione. “Sì resto, sono anni che penso di cambiare perché condurre la trasmissione è diventato molto faticoso dal punto di vista psicologico”, ha raccontato Sciarelli in un’intervista a Repubblica: “Le storie degli scomparsi ti restano dentro. Ho vissuto periodi difficili. Sei sempre a contatto con il dolore delle famiglie…”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stando alle informazioni, il nuovo direttore di Rai 3 Franco Di Mare avrebbe offerto alla giornalista un nuovo talk politico previsto in onda il venerdì sera, idea accolta con entusiasmo dalla presentatrice che, tuttavia, è risultato difficile sostituire con una nuova figura. Per questo motivo, dopo un intenso confronto, lo stesso Di Mare le avrebbe chiesto di restare al suo posto nella storica trasmissione Rai da 30 anni in prima linea nei casi di cronaca. L'ultima puntata di questa stagione è prevista per mercoledì 29 luglio, poi riprenderà come sempre a settembre, per la gioia dei fan del programma e della sua conduttrice.