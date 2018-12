Sfera Ebbasta, Federica Sciarelli annienta il trapper in diretta

Nella puntata di mercoledì di "Chi l'ha visto?" Federica Sciarelli si è occupata della tragedia di Corinaldo. Dopo aver approfondito la dolorosa vicenda insieme ad alcuni genitori dei ragazzi presenti quella sera nella discoteca Lanterna azzurra, la giornalista ha acceso i riflettori su Sfera Ebbasta.

Nessuna responsabilità del trapper, ma la giornalista ha tenuto comunque a precisare la sua opinione in merito: "Ovviamente pensiamo che non è l'artista ad avere la colpa di quello che succede, forse non sapeva neanche di tutti questi biglietti che venivano venduti. L'artista può dire quello che gli pare, non c'è nessun tipo di censura per carità e non è responsabile se qualcuno va con lo spry al peperoncino. Sicuramente però è responsabile dei suoi messaggi culturali perché ci mette la faccia come in questa compilation che vi facciamo sentire". La canzone mandata in onda è stata "Hey tipa", in cui il trapper utilizza un linguaggio e delle immagini discutibili ("Io non lo so cosa ti faccio, però mi cerchi lo so che ti piaccio, sono una merda ragiono col ca***, oggi ti prendo e domani ti lascio, Hey tipa, vieni in camera con me e portati un'amica").

Poi è stato il momento del video di "Visiera e becco", brano del 2016, e qui è arrivata la bordata della padrona di casa: "Noi che ci occupiamo di questi delitti e corpi occultati, siamo rimasti colpiti da questo video di Sfera Ebbasta, dove c'è una donna che viene uccisa e poi viene occultato il suo corpo. Una provocazione? Giudicate voi".