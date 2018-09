Federica Sciarelli direttrice del Tg3? La giornalista rompe il silenzio

Federica Sciarelli è riuscita a rendere professionalità, serietà e competenza le doti apprezzatissime dal popolo social che ogni mercoledì si incontra nell’etere per decantare il suo pieno di competenze.

Gli hashtag #chilhavisto, #chilhavisters, #sciari sono i veicoli preferiti dai fan di ‘Chi l’ha visto?’, la trasmissione di Rai Tre tornata in onda ieri per il 30esimo anno, e lei, conduttrice del programma da 15 anni, ha instaurato con i suoi telespettatori un rapporto quasi familiare fatto di saluti in diretta, ringraziamenti e anche, soprattutto, di richieste di aiuto volto a cercare le persone scomparse.

Del suo ruolo televisivo, della sua carriera e anche di questa relazione di fiducia instaurata con il pubblico, la giornalista ha parlato in un’intervista al settimanale Oggi, occasione per affrontare anche la pagina suoi progetti futuri che la vorrebbero alla guida di un tg.

Federica Sciarelli conduttrice e direttrice del Tg3?

In passato sono già circolate voci di un presunto addio al programma, poi smentite dall’interessata. Nuove voci adesso tornano ancora e la indicano tra i nomi in lizza per la direzione e la conduzione del Tg3.

“L’ho letto e mi fa molto piacere”, la risposta di Sciarelli che alla domanda sulla possibile accettazione della proposta, ha risposto facendo riferimento proprio al suo fedele pubblico: “lo chiederei ai nostri telespettatori, deciderei con loro”.

La sua candidatura per il ruolo sarebbe stato “spinto” dai 5Stelle per bilanciare le nomine destrorse della Lega: “Non so chi ha fatto il mio nome. Ma so che la mamma di Matteo Salvini è una nostra grande fan. E se fosse stata lei?”, si è chiesta la giornalista.

Il prossimo 9 ottobre Federica Sciarelli, appassionata di sport, di pattinaggio, in particolare (“Dopo un’ora sul ghiaccio sono un’altra”) compirà 60 anni, ma il pensiero della pensione è ancora lontano: “Ho solo 30 anni di contributi, ho lavorato per 4 anni in Senato, all’ufficio informazioni parlamentari. Lì dopo 19 anni e sei mesi potevi andare in pensione. Ci fossi rimasta, a quest’ora avrei più tempo per pattinare”.