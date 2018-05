Fazio invita Fedez, Chiara Ferragni lo segue: rivelazioni in diretta sul matrimonio?

Fabio Fazio fa il pieno di ospiti nella puntata di Che tempo che fa, che andrà in onda domenica 27 maggio. Come di consueto, nel salotto di Raiuno, si spazierà dalla politica alla cultura, dal gossip alla musica. E, tra i presenti ci saranno anche Fedez e Chiara Ferragni.

Il primo sarà ospite della puntata insieme a J-Ax, per presentare "La Finale", il 1 giugno allo Stadio San Siro di Milano. La seconda siederà tra il pubblico, lasciando a casa Leone Lucia, per stare accanto al fidanzato e futuro sposo.

Fedez e Ferragni: la prima volta in Rai da genitori

Quella a Che tempo che fa sarà la prima volta in Rai di Fedez e Chiara in versione genitori. Anche se al centro del dibattito con Fazio ci sarà la musica, non è detto che il conduttore non colga l'occasione per parlare della vita da papà e mamma del rapper con la fashion blogger e influencer di moda.

Tra i temi caldi di stagione, inoltre, c'è anche il tanto atteso matrimonio della coppia; dunque, crediamo che Fabio Fazio non perderà occasione di fare qualche domanda sulle future nozze.