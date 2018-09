Fedez si commuove da Maurizio Costanzo: "Sono diventato anche ciò che non avrei mai voluto essere"

Lunedì 17 settembre, torna, in seconda serata, L’Intervista, il programma condotto da Maurizio Costanzo che, in un piccolo e intimo salotto televisivo, intervisterà alcuni dei personaggi più in vista del mondo della tv (e non solo). Ospite della prima puntata sarà Fedez, neo sposo, da poco papà, in vetta alle classifiche con le sue canzoni.

Il cantante si è raccontato come un libro aperto – dopotutto Costanzo ha questa capacità di far cadere le maschere anche dei personaggi più ‘duri’ – svelando alcuni particolari che riguardano il suo essere e la sua vita privata. Parlando del successo e di dove è arrivato oggi, Fedez ha dichiarato: “Non c’è mai stata la ricerca ossessiva del successo da parte mia, c’è sempre stata un’urgenza espressiva e la voglia di ampliare il proprio pubblico. Non c’è mai stata la ricerca della fama in sé…”.

Fedez ha ammesso a Costanzo che il successo lo ha molto cambiato:

“Mi ha reso ciò che sono, inevitabilmente, nel bene e nel male. Ciò che volevo essere e anche ciò che non avrei mai voluto essere, un po’ in mezzo tra quello che ho sempre odiato e quello che avrei voluto essere. Da piccolo avevo delle convinzioni, degli ideali, inevitabilmente sono diventato ciò che ho sempre odiato. Appartenendo a classi subalterne e affrontando anche tematiche sociali. Venivo da una estrazione fortemente connotata politicamente, però, inevitabilmente, il mio imborghesimento artistico e personale mi ha fatto diventare un po’ una contraddizione vivente”.

Fedez su Chiara Ferragni: "La mia medicina"

Maurizio Costanzo ha poi chiesto a Fedez del suo sentimento per Chiara Ferragni che ha sposato e dal cui amore è nato il piccolo Leone: “Ti ho visto gli occhi lucidi quando è comparso Leone – ha detto il giornalista riferendosi ad alcune immagini mostrare a Fedez - Sii contento di questo perché non credo ci sia gioia maggiore...”. “E vabbè…è normale. Sono d’accordo”, ha risposto Fedez non trattenendo le lacrime.

Poi sulla moglie, il cantante ha aggiunto:

“Con Chiara ci fu da subito un’affinità che era fuori dal comune. Penso che sia una persona estremamente intelligente ed estremamente positiva. Per me è stata una sorta di medicina perché io sono praticamente l’opposto, io sono una persona molto cinica, sono una persona poco spensierata. Quando c’è da vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto io vado verso il vuoto e il problema è che il vuoto ti può anche risucchiare. Lei cerca di vedere il bene e il bello in tutto e di conseguenza riesce a godersi le cose come io non sono mai riuscito a fare prima di lei”.

Una bella dichiarazione d’amore. L’intervista completa di Maurizio Costanzo a Fedez, andrà in onda lunedì 17 settembre, in seconda serata su Canale 5. Di seguito il promo dell'intervista: