Fedez raccoglie 3 milioni di euro, ma Heather Parisi ha da ridire: la bufera social

Una raccolta fondi record quella promossa da Fedez e Chiara Ferragni per la creazione di nuovi posti di terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano, in supporto dell'emergenza Coronavirus: 3 milioni di euro raccolti in un solo giorno.

Praticamente quasi un miracolo, ma indovinate chi ha da ridire? Heather Parisi, che da Hong Kong - dove vive con la famiglia - ama passare il tempo a puntare il dito contro il personaggio italiano di turno (ormai le polemiche con la storica rivale, Lorella Cuccarini, hanno annoiato anche lei). Stavolta, nel pieno dell'emergenza sanitaria - che anche l'ex ballerina sta vivendo in Cina - è il momento di Fedez e Chiara Ferragni. "Non era meglio promuovere la raccolta fondi per l'emergenza del #COVID2019 a favore della sanità pubblica e degli ospedali che davvero ne hanno bisogno invece che a favore del più grande gruppo di sanità privata d'Italia (GSD)? Mi sembra Robin Hood al contrario. #coronavirus" questo il tweet, bersagliato nel giro di poche ore da centinaia di utenti.

Non era meglio promuovere la raccolta fondi per l'emergenza del #COVID2019 a favore della sanità pubblica e degli ospedali che davvero ne hanno bisogno invece che a favore del più grande gruppo di sanità privata d'Italia (GSD)? Mi sembra Robin Hood al contrario. #coronavirus — Heather Parisi 😷 (@heather_parisi) March 10, 2020

"Polemiche inutili e come crearle, tutorial by Heather Parisi. Grazie ma ne avremmo fatto volentieri a meno in questo periodo" scrive uno, e ancora: "Ma che ne sa.. Abita dall altra parte del mondo e ogni 3 per 2 viene a pontificare in Italia". A darle contro anche i suoi fan: "Ci sono i momenti per le polemiche e i momenti per la solidarietà e il silenzio. Ti ho sempre sostenuta, ma stavolta non abbiamo bisogno di questi commenti. Non sappiamo cosa farcene qui in Italia".

Ci sono i momenti per le polemiche e i momenti per la solidarietà e il silenzio.

Ti ho sempre sostenuta, ma stavolta non abbiamo bisogno di questi commenti. Non sappiamo cosa farcene qui in Italia. — 🧔🏽Tato Lino 👨🏽‍⚕️ (@Linus2k) March 10, 2020

Tu quale raccolta stai promuovendo invece?? — ⚫☠️Lamorte☠️⚫ (@Lamorte_Lamorte) March 10, 2020

Non spari cazzate, per favore! Non conosce nulla, non sa di cosa parla. Il san Raffaele è un ospedale convenzionato pieno di eccellenze. Io sono stato operato due volte, con la "mutua". Eternamente grato a questa struttura. — Massimiliano B (@Masssimilianoo) March 10, 2020

E figuriamoci se Fedez restava in silenzio. La risposta del rapper non si è fatta attendere e mette il punto (almeno per ora) a questa assurda polemica: "Se al posto di dare aria alla bocca tanto per darla ti informassi che le terapie intensive saranno destinate al sistema sanitario pubblico a cui il San Raffaele è iscritto. Ma tu invece al posto di lamentarti, che minchia stai facendo? Le coreografie?".