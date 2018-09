L'Intervista, domanda scomoda di Costanzo: Fedez lo gela

(Nel video sopra l'intervista di Fedez)

Un'intervista senza filtri quella concessa da Fedez a Maurizio Costanzo e andata in onda lunedì sera, in seconda serata su Canale 5. Il rapper si è messo a nudo tra carriera e vita privata, ma su quanto accaduto con Rovazzi e J-Ax nessuna parola. Amici per anni, compagni di tante collaborazioni, i rapporti si sono congelati mesi fa senza nessuna spiegazione pubblica.

"Cosa è successo?" ha chiesto Costanzo. Una domanda scomoda a cui Fedez non ha voluto rispondere, nonostante le insistenze del giornalista. "In tutto questo tempo non ho proferito parola su questo argomento e preferisco non dire niente" ha tagliato corto il rapper fino a gelare il perseverante conduttore: "Maurizio possiamo stare anche tutta la sera con tu qui che insisti, ma io di certe cose non parlo nelle interviste. Certe cose le dico in faccia alle persone".