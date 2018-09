L'intervista, Fedez si racconta a Maurizio Costanzo: anticipazioni

(Nel video in alto, il promo dell'intervista a Fedez)

Lunedì 17 settembre 2018, in seconda serata, su Canale 5, un appuntamento speciale con "L'intervista", talk di Maurizio Costanzo. Ospite il rapper Fedez (vero nome Federico Leonardo Lucia), che si racconterà tra carriera e vita privata, come probabilmente non aveva mai fatto prima.

Come da prassi del format, l'artista milanese, 19 anni, ripercorrerà i momenti più importanti del suo percorso, grazie all'ausilio di "pillole" video. Dal versante professionale, che da tempo ormai lo vede in testa alle classifiche con le sue hit estive, a quello privato, coronato dieci giorni fa dal matrimonio da favola con la fashion influencer Chiara Ferragni, madre del figlio Leone, nato ad aprile.

Dal promo diffuso in questi giorni, pare inoltre che Fedez si rifiuti di rispondere ad una domanda. Non è chiaro quale sia l'argomento che lo stizzisce, ma è possibile che riguardi le presunte tensioni con J-Ax e Fabio Rovazzi, amici e colleghi, dal momento che il rapper non ne ha mai voluto parlare esplicitamente.