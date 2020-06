Fedez: "X Factor? Ha avuto un tracollo. Conosco 3 giudici su 4"

A qualche giorno dall'ufficializzazione dei nuovi giudici di X Factor (Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton), Fedez torna a parlare del talent show che lo ha visto giurato per cinque anni. E lo fa con la schiettezza che gli appartiene.

La nuova giuria è stata annunciata la settimana scorsa durante una puntata di EPCC, il talk condotto da Alessandro Cattelan, che è anche conduttore e autore del talent. La trasmissine partirà in autunno. "La nuova giuria? Conosco tre giudici su quattro - commenta oggi Fedez con Vanity Fair - sono amici, sono contento che siano lì e spero che riescano a far risalire il programma dal tracollo che non meritava dell'anno scorso. Era giusto che tornassero personalità come loro".

Il tracollo a cui fa riferimento Fedez è ovviamente quello degli ascolti. Basti pensare che dal (quasi) 5 per cento di share raggiunto in media ai tempi d'oro, l'ultima puntata dell'ultima edizione è stata seguita solo da 800mila spettatori (3.5%).

Ma Fedez tornerebbe mai a sedere dietro il bancone dei giudici? "Ad oggi non è possibile: anche se ci fosse il desiderio, non è conciliabile con la realtà".

Fedez e l'amicizia con Jennifer Aniston

Spazio poi a quache pettegolezzo. Incalzato sull'amicizia nata online con Jennifer Aniston, il rapper racconta qualche retroscena."Cosa ci siamo detti? Niente di che. Le ho spiegato che io e mia moglie siamo suoi fan, ci siamo salutati e le abbiamo chiesto come andava lì a Los Angeles, anche per via delle proteste. Interessarsi banalmente a quello che succede dall'altra parte del mondo".

Una simpatia virtuale quella nata tra Fedez e Aniston, attrice ed ex moglie di Brad Pitt. Tutto è nato da un video realizzato dal rapper durante il periodo di quarantena, una parodia della sitcom in cui la Aniston interpretava il personaggio di Rachel; da lì, secondo quanto raccontato da Fedez, l'attrice americana ha iniziato a mettere like ai suoi post "e ogni tanto ci scriviamo".