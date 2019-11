Feltri show a 'Live', sbotta e lascia lo studio: "Galline! Siete delle cog***"

(Nel video sopra Vittorio Feltri si scontra con Veronica Maya)

Un confronto infiammato quello andato in onda lunedì sera a 'Live - Non è la d'Urso' tra Vittorio Feltri e le 'sferate'. A far perdere le staffe all'irriverente direttore di Libero è stata Veronica Maya, che lo ha bacchettato per i suoi comportamenti provocatori e per i messaggi che spesso lancia: "Secondo me lei ci gioca tanto e lo trovo anche ironico - ha spiegato la conduttrice - ma chi ha così tanta visibilità dovrebbe trattenersi. Con il potere della sua penna scrive dei titoloni ad effetto, secondo me a volte utilizzati in modo improprio".

E' il momento di Feltri, che prova a rispondere ma viene costantemente interrotto dalla Maya, sostenuta da Vladimir Luxuria e Alda D'Eusanio. "Ma perché mi devi rompere i cogl***? - sbotta il giornalista - Ma stai zitta che sto parlando io". Il teatrino è dei migliori regalati dall'inizio di questa stagione di Live, Feltri è una furia: "Mi sono rotto le palle a sentire delle galline che mi interrompono. Sono sceme, me ne vado".

A nulla è servito l'intervento di una divertitissima Barbara d'Urso: "Ma dove ca*** le hai trovate quelle lì? - continua Feltri - Non le reggo più" e prima di lasciare lo studio, la firma: "Siete delle cogl***".

Rammaricata Veronica Maya, mentre Alda D'Eusanio la prende con filosofia: "Perché ti senti offesa? Ha dato della gallina a tutte, è il suo gioco".