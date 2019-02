Francesca Fialdini ricorda Frizzi e quella frase romantica: "L'amore è come una nevicata..."

Oggi - 5 febbraio - Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 61 anni e in tanti, sui social, lo stanno ricordando. Da Rita Dalla Chiesa - che gli ha dedicato un emozionante messaggio - a Francesca Fialdini che su Instagram ha voluto omaggiare a suo modo il grande conduttore scomparso.

Francesca Fialdini e l'intervista a Frizzi

La padrona di casa de La vita in diretta ha postato un estratto di una vecchia intervista fatta a Fabrizio Frizzi, in cui lui parlò di amore usando una romantica metafora:

"La differenza nella vita la fa quando ti innamori - esordiva Frizzi in quell'intervista - quando ti innamori di una persona più grande e cerchi di essere all'altezza di una persona così forte e valida come è Rita Dalla Chiesa e poi ti innamori di una persona molto più giovane e lì poi ti chiedi se sia il caso o no, ma poi quando ti innamori, come dicevo allora, è come una nevicata, non la puoi fermare e quindi, ad un certo punto, ti arrendi simpaticamente all'evento che sta capitando".

Il racconto di Frizzi e quella metafora, ovviamente riferita a Carlotta Mantovan, sono rimaste scritte nel cuore di Francesca Fialdini che ha voluto fare i suoi auguri, verso il cielo, al collega e amico proprio riprendendo le sue parole e aggiungendo sotto al video il suo commento:

"Uno dei momenti che preferisco di quest'intervista. Che poi fu una chiacchierata tra amici. E con la confidenza che c'è nell'amicizia - che lui sapeva donare - ridemmo molto anche dopo, della metafora che usò per definire l'amore. Manchi #fabriziofrizzi #"

Di seguito il video di quella bella intervista fatta da Francesca Fialdini a Fabrizio Frizzi: