La vita in diretta, Francesca Fialdini: “Con Tiberio Timperi ci sono state tensioni”

Voci su presunte tensioni tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi circolano sin dall’esordio della nuova coppia al timone del programma pomeridiano di Rai Uno ‘La vita in diretta’.

Le frecciatine lanciate durante la messa in onda (“Eri raccomandata”, la prima infelice battuta del giornalista alla collega nella punata di esordio) e le insistenti indiscrezioni sui rapporti non proprio idilliaci dei due colleghi dietro le quinte hanno fatto da cornice a questi primi mesi di affiancamento su cui oggi fa chiarezza la conduttrice.

“All’inizio della stagione mi sono un po’ scontrata con lui. Ci conoscevamo e siamo amici, ma non lavoravamo insieme da tanto e ci sono state tensioni”, ha ammesso Francesca Fialdini attualmente impegnata con la conduzione de ‘Lo Zecchino d’oro’, nel corso di un’intervista al settimanale Confidenze.

Ora, però, la situazione sembra definitivamente cambiata e le serenità in campo lavorativo ha preso il posto dei piccoli attriti dei primi tempi.

“In questi casi, se l’amicizia è vera, si supera tutto e dopo va ancora meglio. Infatti, noi ci siamo chiariti e ora va a meraviglia”, ha spiegato Fialdini: “Tiberio è una persona buona e generosa. Si commuove facilmente e questo lo rende un po’ vulnerabile, cosa che per me è un pregio, non un limite”.

E in effetti, che l’armonia abbia iniziato a circolare negli studi Rai del programma lo si è potuto percepire anche per via di un bel bacio in punta di labbra scambiato tra i due davanti alle telecamere, sorprendente segnale che la coppia è ormai decisamente affiatata.

Fialdini: “Vorrei fare più intrattenimento”

L’intervista è stata anche l’occasione perché Francesca Fialdini, da due anni al timone de La vita in diretta (nel 2017 ha affiancato Marco Liorni), parlasse anche dei contenuti della sua trasmissione e dei suoi desideri lavorativi.

“In trasmissione affrontiamo tante storie difficili e la cronaca nera mi segna profondamente”, ha ammesso la conduttrice: “ Mi sento addosso il dolore delle persone e a volte me lo porto a casa. È giusto parlare di tutto, ma preferirei che facessimo più intrattenimento, l’attualità è fatta anche di storie a lieto fine, non solo di tragedie”.